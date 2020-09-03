وزير التعليم يعلن مواعيد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية فى مصر

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم مواعيد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية.. مشيرًا إلى أن التسجيل للامتحان القادم "ACT Test" بتاريخ 11 و12 سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https://my.act.org

وقال الدكتور طارق شوقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم الخميس إن التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ 18 و19 سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https://connecme.com/exams/



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وأكد شوقي أن اختبارات ACT هي اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).

وحدد الوزير مصادر التدريب للطلاب على اختبارات ACT، وهي أكاديمية ACT:

https://academy.act.org/

وتدريب على الاختبار الإلكتروني:

https://connecme.actclub.org/membership-login

التدريب على الاختبارات:

https://www.acttestprep.info/practice-tests-and-resources

كتاب التدريب الرسمي من ACT:

https://my.act.org/products/actprepguide

تدريب إلكتروني تفاعلي LMS:

https://my.act.org/products/selfpacedprep

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وبالنسبة للضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات، قال الوزير إن اختبار ACT يمكن الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم (2) + اختبار Math (الرياضيات) فقط، وعند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

وأضاف أن الطالب يحتاج إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول إحدى كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2 ولا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلى اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT، فيما يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أوSat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.



وأوضح أن الطالب المصري يتمتع بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد ويمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.



وأكد أن اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة وتسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بالـ Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختباراتSubject Test.