مواعيد مباريات الخميس.. قمة ألمانيا وإسبانيا والزمالك يواجه بيراميدز

تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم الخميس 3 - 9 - 2020، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أبرزها قمة منتخبى ألمانيا وإسبانيا ضمن منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

لاتفيا × أندورا – السادسة مساء

ألمانيا × إسبانيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

أوكرانيا × سويسرا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

روسيا × صربيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 5

تركيا × المجر – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

مولدوفا × كوسوفو – التاسعة إلا ربع مساء

سلوفينيا × اليونان – التاسعة إلا ربع مساء

بلغاريا × أيرلندا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 6

فنلندا × ويلز - التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 10

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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

طنطا × الاتحاد السكندرى – الثالثة والنصف عصرا– على قناة أون تايم سبورت

نادى مصر × حرس الحدود – السادسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

المقاولون العرب × المصرى البورسعيدى – الثامنة والنصف مساء

بيراميدز × الزمالك - الثامنة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت

مواعيد كأس الخليج العربى الإماراتى اليوم

شباب الأهلى دبى × الظفرة – الخامسة مساء – على قناة AD SPORTS 2 HD

اتحاد كلباء × الجزيرة – الخامسة مساء – على قناة AD SPORTS 1 HD

الفجيرة × عجمان – السابعة والنصف مساء – على قناة AD SPORTS 1 HD



