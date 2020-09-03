كواليس اجتماع خورخى ميسي ورئيس برشلونة لحسم مستقبل البرغوث

كشفت تقارير صحفية عن كواليس الاجتماع الذي جمع بين خورخي ميسي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا مساء أمس الأربعاء، لحسم مستقبل البرغوث فى "كامب نو". وكان خورخى ميسي والد نجم برشلونة قد حضر أمس، الأربعاء، بطائرة خاصة من أجل الاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا لحسم مستقبل نجله فى "كامب نو".

وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة برشلونة، يطلب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج فى عقده المنتهى يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى فى 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى في عقده.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أنه فى جو من الود والانسجام الجيد ودون توتر، اجتمع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة والمدير التنفيذى خافيير بورداس مع خورخي ميسي والد اللاعب وشقيقه رودريجو والمحامي لمدة وصلت إلى ساعة ونصف.

فى البداية، قال بارتوميو لوالد ميسي إنه يريد استمرار النجم الأرجنتينى فى برشلونة، لأنه يعتبره لاعبًا رئيسيًا لمشروع رونالد كومان، وأصر على أن عرض التجديد لمدة عامين يظل ساريًا حتى نهائيات كأس العالم فى قطر، وأنه لن يتفاوض على رحيله.

وكان رد خورخي على رئيس برشلونة عفويًا حيث قال، "لكن إذا كان ليو لا يريد البقاء حتى هذا العام فكيف سيرغب فى التجديد؟".

وأضاف والد ميسي ووكيل أعماله، "ميسي لم يعد يشعر وكأنه لاعب فى برشلونة ويريد الرحيل لرغبته فى مشروع ناجح".

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ولكي يخرج رئيس برشلونة وبورداس من هذا النطاق فى الحديث قالوا لوالد ميسي إن ذهاب نجله إلى مانشستر سيتي لا يضمن النجاح، مؤكدين أن الفريق لم يُحقق دورى الأبطال حتى بوجود جواديولا.

وشددوا خلال ردهم على خورخي ميسي على أنهم يريدون بقاء النجم الأرجنتينى لقيادة مشروع كومان متسائلين، "كيف سيغادر إذا كان واحدا منا؟".

كما سلط رئيس برشلونة والمدير التنفيذى فى حديثهم الضوء على الـ 20 عاما التى قضاها ميسي فى برشلونة، النادى الذى أخرجه من روزاريو وهو مراهق، وأصروا على عدم التفريط فيه.

وأضاف التقرير أن برشلونة حضر الاجتماع دون محام لأنهم لم يرغبوا فى الدخول فى أزمة قانونية مع اللاعب، خاصًة أنه أرسل والده وشقيقه وهما شخصان يدافعان عن مصالحه دون نية لإثارة المشاكل.

يُذكر أن التقارير الأرجنتينية في الساعات الأخيرة أفادت بأن ميسي بنسبة 90% قرر البقاء هذا الموسم في برشلونة، على أن يرحل مجانًا الصيف المقبل، بنهاية عقده.



