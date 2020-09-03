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TYC الأرجنتينية تؤكد بقاء ميسي فى برشلونة بنسبة 90%

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كشفت تقارير صحفية عن إمكانية بقاء الأرجنتينى ليونيل ميسي داخل صفوف برشلونة بنسبة 90%، على الرغم من عدم توصل خورخى ميسي والده ووكيل أعماله إلى اتفاق مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى.

وكان خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني قد عقد جلسة مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أمس، الأربعاء، ولم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين، حيث أصر الأخير على أن عقد ميسي مازال ساريًا ولا يمكنه التفاوض مع أى نادٍ لرحيله.

ووفقاً لما نشرته قناة "TyC Sports" الأرجنتينية، فإن هناك فرصة بنسبة 90% لبقاء ليوينل ميسي فى برشلونة، وسيحسم اللاعب قراره بشكل نهائى اليوم الخميس.

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وأشارت إلى أن الأرجنتينى ليونيل ميسي يُقيم بجدية البقاء فى برشلونة حتى نهاية عقده فى عام 2021، والخروج من الباب الكبير بنهاية عقده مع البلوجرانا.

وسافر خورخي ميسي إلى برشلونة من أجل الاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا لإقناعه برحيل نجله مجانًا، لكن إدارة النادي الكتالوني مُصممة على موقفها حتى الآن، ولن تتفاوض مع أى ناد لرحيل البرغوث.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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