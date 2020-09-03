سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المباريات النارية في شهر سبتمبر، حيث يشهد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بجانب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ومباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية، بالإضافة إلى انطلاق الموسم الجديد من دوريات أوروبا الكبرى وأبرزها الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي فضلا عن مواجهات عربية ومحلية مهمة. وستكون أهم مباريات شهر سبتمبر كالتالي.. 3 سبتمبر ألمانيا × إسبانيا (دوري الأمم الأوروبية) 4 سبتمبر الاتحاد × النصر (الدوري السعودي) 5 سبتمبر البرتغال × كرواتيا (دوري الأمم الأوروبية) السويد × فرنسا (دوري الأمم الأوروبية) 7 سبتمبر هولندا × إيطاليا (دوري الأمم الأوروبية) 8 سبتمبر فرنسا × كرواتيا (دوري الأمم الأوروبية) 13 سبتمبر باريس سان جيرمان × مارسيليا (الدوري الفرنسي) ويست بروميتش × ليستر سيتي (الدوري الإنجليزي) توتنهام × إيفرتون (الدوري الإنجليزي) 18 سبتمبر بايرن ميونخ × شالكة (الدوري الألماني) 20 سبتمبر تشيلسي × ليفربول (الدوري الإنجليزي) 22 سبتمبر Advertisements بيراميدز × حورويا كوناكري الغيني (نصف نهائي الكونفدرالية) 24 سبتمبر بايرن ميونخ × إشبيلية (السوبر الأوروبي) النصر السعودي × العين الإماراتي (دوري أبطال آسيا) 25 سبتمبر الرجاء المغربي × الزمالك (ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا) 26 سبتمبر الوداد المغربي × الأهلي (ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا) ويست بروميتش × تشيلسي 27 سبتمبر نهائي الكونفدرالية (لم يتحدد أطرافه حتى الآن) مان سيتي × ليستر برشلونة × فياريال ريال بيتيس × ريال مدريد روما × يوفنتوس 28 سبتمبر ليفربول × أرسنال 30 سبتمبر سيلتا فيجو × برشلونة ريال مدريد × بلد الوليد















Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مباريات لا تفوتك فى شهر سبتمبر.. إنفو جراف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.