مانشستر سيتي يرفع عرضه لـ 70 مليون يورو لضم كوليبالي

يجهز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عرضاً جديداً لضم الدولى السنغالى كاليدو كوليبالي، مافع نابولي الإيطالى هذا الصيف، وكان مسئولو مانشستر سيتي قد تقدموا بعرض قيمته 60 مليون يورو لضم كوليبالي، ولكن تمسكت إدارة نابولى بالحصول على 80 مليون يورو.

ووفقاً لما نشرته شبكة "Sportitalia"، فإن إدارة مان سيتي تجهز عرضا جديدا بـ70 مليون يورو لضم السنغالى كاليدو كوليبالي بالإضافة إلى المكافآت، بعد رفض عرض الـ 60 مليون يورو.

وأضافت أن السنغالى كاليدو كوليبالي توصل لاتفاق بالفعل مع مانشستر سيتي على البنود الشخصية، وأبدى النادى الإنجليزى استعداده لمُضاعفة راتبه الحالى إلى 12 مليون يورو سنويًا.

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يُذكر أن كوليبالي كان حريصًا على البقاء فى صفوف نابولي، وطلب زيادة طفيفة فى راتبه ليكون 7 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت لكن رئيس النادى دى لورينتيس رفض ذلك.

وأعلن أوريليو دى لورينتيس رئيس نابولي عن نية النادى فى بيع الثنائى كاليدو كوليبالي وميليك.



