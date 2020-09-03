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دنيا سمير غانم فى إطلالة مبهجة بعدسة صديقتها ميساء مغربى

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شاركت النجمة دنيا سمير غانم جمهورها، صورة جديدة أثناء عطلتها الصيفية عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة مبهجة بالأصفر من أمام البحر والتقطت لها الصورة صديقتها ميساء مغربى.


دنيا سمير غانم

وفى سياق آخر تشارك النجمة دنيا سمير غانم فى فيلم "تسليم أهالى" حيث جمعتها مشاهد بين هشام ماجد ولوسى وآخرين من النجوم والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

فيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سمير غانم ولوسى وآخرين.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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