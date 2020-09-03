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صحيفة نمساوية تؤكد تؤكد تمويل قطر للحوثيين فى اليمن بشكل مباشر

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كشفت صحيفة نمساوية عن أن قطر تمول الحوثيين في اليمن بشكل مباشر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وبين الحين والآخر يظهر العديد من الأدلة الجديدة التى تثبت تورط قطر رسميا في التعامل مع مليشيات الحوثيين في صنعاء، ومن هذه الأدلة، ممارسة السلطات القطرية الخطف والترحيل القسري في حق مواطنين يمنيين.

وفي مذكرة صادرة عن رئيس الجالية اليمنية في الدوحة، اعترف فيها بأن السلطات القطرية رحلت مواطنة يمنية تدعى حياة البيضاني مع طفلها قسرا من الدوحة إلى جيبوتي، بناء على طلب مليشيا الحوثيين، رغم أن المرأة وابنها مهددان بالقتل. 

واعتبرت الحكومة اليمنية تعامل قطر مع الحوثيين تجاوزا لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، واتهمت الدوحة بتجاهل تضحيات اليمنيين المتواصلة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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