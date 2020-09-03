رابط فحص 100 دولار شهر 8 .. رابط فحص 100 دولار شهر 8 أغسطس

تجدون هنا رابط فحص 100 دولار شهر 8 ، حيث ننقل لكم خلال هذا المقال وعبر موقع صحيفة دوت الخليج الاقتصادية رابط فحص 100 دولار شهر 8 .

وينتظر ما يزيد عن مائة ألف عائلة فلسطينية تفعيل رابط فحص مساعدة الـ 100 دولار عن شهر أغسطس المنصرم 8 والذي كان من المفترض أن تصرف خلاله ، لكن بسبب ما عاناه القطاع أثناء الفترة الماضية من توترات التي انتهت بالتهدئة قبل أيام قليلة .

وبعد ادخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة ، أفادت بعض المصادر بأن عدد الأسر المستفيدة من المنحة المالية القطرية التي تعادل 100 دولار لـ شهر أغسطس 8 هو 170 ألف أسرة ، في حين أن الرابط سيتم تفعيله بعد ساعات من الأن وفق تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية بغزة على اذاعة صوت الأقصى .

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رابط فحص 100 دولار شهر 8 :اضغط هنا مع العلم أن الرابط غير مفعل حاليا وسيتم تفعيله خلال الساعات القليلة القادمة .

المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1546