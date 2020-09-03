روبرتسون: لا أتمنى رؤية ميسي فى الدوري الإنجليزي

أبدى الاسكتلندى أندى روبرتسون، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، رغبته الشديدة فى عدم قدوم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسبانى، للعب في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" في الفترة المقبلة، فى ظل عدم قدرة الريدز على التعاقد معه ماليا، خاصة وأن مانشستر سيتى الإنجليزى هو أبرز المرشحين للتعاقد مع البرغوث حال رحيله رسميا عن صفوف الفريق الكتالونى.

وتحدث روبرتسون فى تصريحات نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قائلا :"أعتقد أن ليفربول اقر بعدم إمكانية التعاقد مع ميسى لذلك لا أريده فى أى نادى يلعب داخل الدورى الإنجليزي الممتاز وآمل أن يظل على هذا النحو، لقد لعبت ضده مرتين وهذه أصعب المباريات التى لعبتها على الإطلاق."

وتابع روبرتسون قائلا :"حضور ميسى إلى البريميرليج سيجعل الفوز على مانشستر سيتى أصعب، بالنسبة للدورى سيكون من الرائع حدوث ذلك ولكنى لست متأكدا من أن البريميرليج يحتاج إلى هذا التعزيز، كرة القدم هنا مختلفة".

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن خورخى والد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، أبلغ الصحفيين بعدم استمرار نجله الموسم المقبل فى صفوف برشلونة الإسبانى.

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وذكرت قناة "TYC" الأرجنتينية أن والد ميسى قال :" إبنى لن يبقى هنا" وذلك عقب انتهاء أول اجتماع بينه وبين بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، والذى انتهى دون اتفاق بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة، أن بارتوميو أصر على خورخى بعرض التجديد لنجله وأنه لن يتفاوض ابدًا برحيل ميسى، وأنه يعتمد على ابنه فى مشروع المدير الفنى رونالد كومان الجديد.

وكان ليونيل ميسى قد أرسل فاكس رسمى إلى إدارة برشلونة، يرغب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج فى عقده المنتهى يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند إنتهى فى 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى فى عقده.

