الجيش اللبنانى يعلن العثور على 4 أطنان جديدة من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

فى مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن الجيش اللبنانى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، العثور على 4 أطنان جديدة من نترات الأمونيوم فى مستودع بمرفأ بيروت، الذى شهد انفجارًا ضخما خلف وراءه آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن خسائر مادية تقدر بـ 15 مليار دولار.
وكانت بيروت قد تعرضت لانفجار ضخم نتيجة نشوب حريق كبير فى أحد عنابر ميناء بيروت البحرى، والتى تحتوى على مفرقعات على نحو أدى إلى حدوث الانفجار.
وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.
كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.
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