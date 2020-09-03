شبانه فى تلفزيون اليوم السابع :فيفا يخطر الجبلاية بإقامة الانتخابات قبل 30 نوفمبر

كشف الإعلامي محمد شبانه على تلفزيون " اليوم السابع " أن اتحاد الكرة تلقي مخاطبات رسمية من الاتحاد الدولي – فيفا – يخطرهم فيها بإقامة انتخابات اتحاد الكرة لإختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات ، قبل 30 نوفمبر المقبل وعدم التجديد للجنة الخماسية لفترة جديدة و الإكتفاء بالأربعة أشهر الأخيرة.
تابع شبانه عبر برنامج "مع شبانه" على تلفزيون اليوم السابع أن خطاب الفيفا للجنة الخماسية باتحاد الكرة تضمن ضرورة إنهاء الملفات المطلوبة من اللجنة الخماسية مثل لائحة النظام الأساسي قبل ذلك التوقيت.
لمتابعة لايف شبانه
https://www.facebook.com/watch/?v=2747283712223958&extid=njQ3IX8gZyJoQRoi
وتلقى مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، يخطره فيه بمد فترة عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 شهور بحيث ينتهي عملها بنهاية نوفمبر المقبل بدلًا من يوليو الماضى.
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