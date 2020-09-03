المقاولون يتقدم على المصرى بهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين المقاولون العرب و المصرى البورسعيدى بتفوق الذئاب بهدف مقابل للاشئ عن طريق الكولومبى لويس أدواردو فى الدقيقة 19 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ24 للدورى .

وقد أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لعبد العزيز موسى لاعب وسط المقاولون العرب بعد عرقلة النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى .

عقب الهدف حاول لاعبو المصرى إدراك هدف التعادل وسنحت لهم العديد من الفرص السهلة ووقفت العارضة أمام إحدى الكرات عقب الهدف مباشرة ، ونجح محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون فى الزود عن مرماه حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق المقاولون على المصرى بهدف مقابل للاشئ .

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : حجاج عويس - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - عمر كمال

خط الوسط : فريد شوقي - إيزي إيميكا - محمد جابر - حسن علي

خط الهجوم : مفتاح طقطق - أوستن أموتو

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بينما جاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالى :-

حارس مرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : فادي نجاح - محمد سمير - أمير عابد - حسن الشامي

خط الوسط : كريم مصطفى - معروف يوسف - عبد العزيز موسى - لويس إدوارد

خط الهجوم : شكري نجيب - سيف الدين الجزيري



