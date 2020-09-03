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القبض على هارب من 30 حكم قضائى وآخر محكوم عليه بالسجن المؤبد فى الإسماعيلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث تنفيذ الاحكام وضباط مباحث مركز فايد، من القبض على عاطل هارب من 30 حكم قضائى بإجمالى عقوبة سنتين و11 شهر وأسبوع بتهم تبديد، كما تمكن ضباط تنفيذ الاحكام من القبض على متهم آخرهارب من السجن المؤبد.

 

وكان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد، من القبض على المتهم "محمود.ال.ع" 53 عاما بدون عمل مقيم بأبوسلطان دائرة مركز فايد، والمطلوب التنفيذ عليه فى 30 حكم قضائى بإجمالى عقوبة سنتين و11 شهر واسبوع بتهم "تبديد".

 

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على المتهم "محمد.ر.ن" 35 عاما بدون عمل مقيم شمال سيناء مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2603 لسنة 2019 جنايات مركز فايد والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "خطف وإكراه على التوقيع"، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهما المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى لتخاذ الاجراءات القانونية حيالهما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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