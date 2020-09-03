تبديل يوم عرض مسرحية "المتفائل" من السبت إلى الأحد لهذا السبب

قرر القائمون على مسرحية "المتفائل" للفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ، تغيير يوم العرض الثالث للمسرحية ليكون الأحد بدلاً من السبت هذا الأسبوع فقط، وذلك بسبب إقامة احتفالية على هامش مهرجان القاهرة للمسرح التجربيى على خشبة المسرح القومى يوم السبت، بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس المسرح.

ومدد المسرح القومى عرض مسرحية المتفائل" 15 ليلة عرض جديدة، وذلك بعدما انطلق عرضها للموسم الثانى فى عيد الأضحى الماضى، بواقع 3 أيام فى الأسبوع هم الخميس والجمعة والسب، حيث أنه من المعروف أن كل مسرحية يتم مد ليالي عرضها بعد مرورة 15 ليلة.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.

