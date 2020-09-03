أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمى تتخطى حاجز الـ54 مليون مشاهدة

تخطت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى منذ شهر حاجز الـ 54 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهم مندمجون مع أنغامها ويرقصون على الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".



