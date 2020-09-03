السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اليوم الخميس، شابين في الثلاثينات من العمر، بشبهة نشر وإلقاء أكياس صغيرة تحوي مخدرات بميدان "رابين" في مدينة تل أبيب بواسطة طائرة بدون طيار.
طائرة
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنّ قواتها وصلت إلى المكان، وضبطت الطائرة الصغيرة وجهاز التحكم فيها، إضافة الى عشرات الأكياس الشبيهة بتلك التي تمّ إلقاؤها من الطائرة.
مخدرات فى سماء تل أبيب
ونوّهت الشرطة بأن إلقاء أكياس المخدرات بهذه الطريقة تعتبر تجارة بمخدرات خطيرة وقد أحيل المشتبهان للتحقيقات الجارية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه جاري التحقيق مع الشابين بتهمة الاتجار بالمخدرات، والتي يصل عقوبة السجن فيها إلى 10 سنوات مع دفع غرامة أكثر من 100 ألف شيكيل.
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