صديقة رونالدو تخطف الأضواء في مهرجان فينيسيا للسينما.. صور

خطفت عارضة الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى الأضواء بملابس بيضاء مثيرة، فور وصولها إلى مقر مهرجان فينسيا للسينما، الذى انطلقت النسخة الـ 77 له ليلة أمس الأربعاء بحضور جميع رؤساء المهرجانات السينيمائية الكبرى، لدعم المهرجان الذى يقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.



جورجينا

نشرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عدد من الصورة لجورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينيمائى.



جورجينا على السجادة الحمراء

وكانت صديقة رونالدو قد توجهت إلى إسبانيا صباح اليوم على متن طائرة خاصة، من أجل حضور المهرجان، ونشرت صورتها خلال صعودها سلم الطائرة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" معلقة على الصورة بعبارة "إلى فينيسيا".



جورجينا فى مهرجان فينيسيا

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد أعلن ارتباطه بجورجينا رودريجيز عام 2017، وأعلنت عارضة الأزياء الإسبانية حملها من النجم البرتغالى فى نفس العام، واستقبلا مولودتهما الأولى ألانا مارتينا فى أكتوبر 2018، وأعلنا خطبتهما عقب نهاية منافسات كأس العالم روسيا 2018، وذكرت التقارير الصحفية أنهما أقاما حفل زفافهما سرا فى المغرب منذ عدة أشهر.



جورجينا رودريجيز



جورجينا على السجادة الحمراء



جورجينا فى مهرجان فينيسيا



