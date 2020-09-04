ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تكشف عن مهر والدتها.. وتعلق: أحلى قصص الحب

كشفت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن مهرها الذي طلبته عائلتها عند زواجها من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، في 22 نوفمبر 1970.

ونشرت أميرة حسن مختار، على حسابها والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر انستجرام، مهر والدتها وقيمة 25 قرشا، معلقة على الصورة التي نشرتها للمهر قائلة :" مهر مامي.. أحلى قصص الحب".



حساب الراحلة رجاء الجداوي على انستجرام

وفي وقت سابق، حرصت عائلة النجم الراحلة رجاء الجداوي، على إبراز مشاركتها الأخيرة في فيلم "توأم روحي"، حيث نشرت بعض الصور من ظهورها في الفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، اثناء حضور عائلتها لأحدي العروض الخاصة للفيلم مع طاقم العمل في الإسكندرية، وظهرت عائلة النجمة الراحلة وهي تتوسط طاقم عمل الفيلم في إحدى الحفلات الخاصة للفيلم في محافظة الإسكندرية، لتوجه الشكر لكل طاقم الفيلم وتهنئهم على نجاح الفيلم.

Advertisements





ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا في يوليو الماضي ، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 86 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية.



