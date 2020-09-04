أحمد مرتضى: سيناريو رمضان صبحى لن يتكرر مع ساسى..جددنا لـ 3 لاعبين في نصف ساعة

وجه أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة اطمئنان لجماهير ناديه، حول استمرار التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وقال منصور في تصريحات تليفزيونية : "سيناريو رمضان صبحي الذي حدث في النادى الأهلي لن يتكرر مرة اخري مع فرجاني".

وقال عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، "جددنا لـ ٣ لاعبين في نصف ساعة، وعلي الجماهير الاطمئنان علي فريقها والصفقات الجديدة".

كشف أحمد مرتضي منصور عن وجود مفاوضات سابقة مع نادي هدرسفيلد الانجليزي، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق بعد انتهاء اعارته مع الأهلى ، مضيفاً: "كان هناك رغبة للتعاقد مع صبحي، لكن تلك الرغبة انتهت تمامًا بعد ظهور اللاعب بقميص نادي بيراميدز". Advertisements وأكد عضو الزمالك أن صبحي لم يخطأ فيما فعله مع النادى الأهلي، وكل لاعب من حقه البحث عن مصلحته.

وأضاف أحمد مرتضى منصور ، أن اجتماع مجلس ادارة نادي الزمالك اليوم الجمعة، سيتم خلاله الاستقرار علي رئيس بعثة الفريق في المغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأوضح منصور، عن وجود اتصالات مع السفارة المصرية في المغرب لترتيب فندق الاقامة، وملاعب التدريب قبل السفر إلي المغرب، من أجل تذليل أية عقبات قد تواجه الفريق.



