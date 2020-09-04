أحمد حسن : الفلوس لا تحقق البطولات والزمالك مرشح للفوز ببطولة أفريقيا

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية عن قدرة الزمالك علي التفوق علي أي فريق يلعب كرة هجومية أمامه، في ظل اعتماد المدير الفني للفريق علي اللعب في المساحات فى خط الدفاع، وقال في تصريحات تليفزيونية ، الزمالك تحت قيادة كارتيرون يجيد اللعب أمام الفرق الكبري التي تقدم كرة هجومية، وهو ما ظهر جليًا في أمام بيراميدز".
وتابع الصقر : " الفلوس فقط لن تجلب البطولات، ويجب أن يتم خلق دوافع للاعبي بيراميدز من أجل تحقيق الفوز بالبطولات".
وانتقل أحمد حسن للحديث عن الأزمات التي يمر بها النادي الأهلي، واخرها أزمة كهربا قائلًا: "ما كان يميز النادي الاهلي هو أن الاحداث التي تحدث داخل غرف خلع الملابس لا تظهر للإعلام، لكن الأمور أًصبحت حاليًا علي المشاع".
وأكد الصقر أن الأمور المصرية تتغير بسرعة، مشيرًا إلي أن لو كهربا لعب وجاب جول بكرا الناس هتنسى مشاكله. ، كما أنه صور فيديو اعتذر خلاله عن ما حدث في المران الصباحي، والأمور انتهت".
وانتقل أحمد حسن للحديث عن رأيه فى استخدام تقنية الفار في الدوري المصري، مؤكدًا أنها لم تنهي أخطاء التحكيم التي ما زالت موجودة حتي الان".
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