جماهير الأهلي تحت منزل مؤمن زكريا لدعمه معنويًا.. صور

حرص العشرات من جماهير النادى الأهلى على زيارة مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى فى منزله والوقوف تحت منزله صباح اليوم الجمعة للشد من أزره بعد تعرضه لمرض فى الأعصاب يحول دون ممارسته كرة القدم فى الوقت الحالى، وقامت الجماهير التى أعلنت دعهما للجناح الدولي فى محنته بتقليد احتفال مؤمن زكريا بعد إحرازه للأهداف في الوقت الذي قام أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بزيارة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى بمنزله مؤخراَ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم، والمؤارزة له لتخطى تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.



جماهير الأهلي تحت منزل مؤمن زكريا

وأكد الدكتور أشرف صبحي للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية ، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى اللاعب مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذي يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء، ومن جانبه أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له ، وامتنانه إلى جميع من يسانده فى أزمته الصحية.

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وعبر وزير الرياضة للاعب مؤمن زكريا عن خالص دعواته، وتمنياته له بالشفاء، والعودة مرة أخري للملاعب فى أقرب وقت، مشيراً أن الجماهير المصرية والمنظومة الرياضية تسانده، وتدعمه فى أزمته الصحية، وتخلق حالة من الالتفاف والتكاتف والدعم والتشجيع للاعب؛ تعبيراً عن حبها للاعب، ودعواتها له بتخطي الأزمة الصحية التى يمر بها.



