المتهم بقتل خفير العياط يعترف: "ضربته بالنار بعدما طاردنى لمنعى من سرقة كابلات"

اعترف المتهم بقتل خفير شرطة بالعياط، بالاتهامات المسندة إليه بقتله المجني عليه، بعدما طارده لمنعه من سرقة كابلات كهربائية من مخزن بمركز العياط، مسئول عن حراسته، وقال المتهم إنه تسلل إلى المخزن فى محاولة لسرقة كابلات الكهرباء؛ إلا أن الخفير استشعر وجوده، فحاول مطاردته؛ إلا أنه باغته بإطلاق النار تجاهه لتهويشه فأصابه بطلق النارى، فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، بعدها تمكن هو من الهرب، وعلم فيما بعد أن الخفير توفى.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا يفيد باستشهاد خفير شرطة "يسري. م" نتيجة إطلاق النار عليه بالعياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة، وذكر شهود عيان أن الضحية حاول منع مرتكب الجريمة من سرقة كابلات كهربائية من مخزن بإحدى القرى التابعة للعياط، وتعرض لإطلاق نار فارق إثره الحياة.

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وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمسرح الجريمة، كما تم مناظرة الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى العياط تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وقال شهود عيان أن المتهم بارتكاب الجريمة رصدته كاميرات المراقبة، وتبين أنه عاطل مقيم بالعياط، وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.