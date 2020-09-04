نجل كمال الشناوى: جدتى كانت الزوجة الثالثة له.. وابنة عبد المنعم إبراهيم: والدى كان أبا عصريا

قال الفنان عمر كمال الشناوى حفيد الفنان الراحل كمال الشناوى: "جدى تزوج أكثر من مرة وكانت جدتى هى الزوجة الثالثة له، وكان من ضمن زيجاته أخت الفنانة الراحلة شادية والفنانة ناهد الشريف.

وأضاف عمر، دخلت مجال التمثيل بالصدفة وكان أول عمل لى مسلسل الأب الروحى ثم جاء بعد ذلك مسلسل كلبش وكارمن وبلا دليل وفرصة تانية وليه لأ، ولكن يعتبر مسلسل كلبش هو الفرصة الحقيقية بالنسبة لى وإنطلاقتى .

وكشف الفنان عمر كمال الشناوى خلال لقائه ببرنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة CBC، والذى ضم أيضًا أبناء أبطال فيلم سكر هانم، عن عمله كمهندس معمارى حيث قال درست الهندسة ولدى مكتب كمهندس معمارى وهذه هى وظيفتى الأساسية وقد جاء التمثيل بالصدفة، وفى بداية الأمر لم يكن أحد يعرف إننى حفيد كمال الشناوى وقد عرف الأمر بالصدفة عندما أكتشفوا أن إحدى الفنانات الشباب هى إبنة فنان شهير وسألوا هل هناك أحد آخر له صلة قرابة بفنانين فهنا أفصحت أننى حفيد كمال الشناوى، وأنتاب الجميع شعور بالدهشة أننى لم أفصح عن ذلك من قبل، ولكننى أردت أن أعرف سأنجح فى هذا المجال بمفردى أم لا .

وقالت سمية عبد المنعم إبراهيم إبنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، إن هناك جمعية أنشأت لأبناء الفنانين ورئيس الجمعية هو ماضى توفيق الدقن ابن الفنان الراحل توفيق الدقن، والأمين العام للجمعية هى ميريت عمرو الحريرى، والعلاقات العامة هى إيمان محمد شوقى، وعن والدها قالت عبد المنعم إبراهيم كان إنسانا جميلا ودمه خفيفا وأبا عصريا لم يفرض علينا شيئًا أو رأى ولكن تجد نفسك تعمل مايريد هو ، وكان دائما حريص على الوجود فى جميع المناسبات .

