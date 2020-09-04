فتحت نيابة غرب طنطا الكلية بمحافظه الغربية تحقيقا موسعا في أول بلاغ رسمى من 4 فتيات من مدينة طنطا ضد طبيب نفسي يدعى "ا.م.ا"، يتهموه بالتحرش جنسيا بهم داخل عيادته أثناء ذهابهن له من أجل العلاج.
وتقدم محاميى الضحايا بالبلاغ أمام النيابة الكلية بطنطا ضد الطبيب، وفتحت النيابة التحقيق في البلاغ الذي استمر أكثر من 6 ساعات متصلة استمعت فيه لاقول الضحايا.
وكشف الضحايا فى أقوالهن، توجهن للطبيب في عيادته بحثا عن علاج نفسي، وادعي المشكو فى حقه أن هناك علاج جديد بالبوس والأحضان هو علاج مناسب لهن، وأن هذه الطريقة معترف بها عالميا ويستخدمها عدد من الأطباء.
وأضافت الضحايا أنهن واجهن تلك المحاولات برفض قاطع، ولكن الطبيب كان يصر على ذلك وسبق وأن غافلهن وتحرش بهن.
وأكدت الضحايا أن الطبيب هددهن بالتشهير بهن الأمر الذي دفعهن لتقديم بلاغ ضده أمام النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر علاج بالبوس والأحضان.. أول بلاغ رسمى يتهم طبيب نفسى بالتحرش بمرضاه فى طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.