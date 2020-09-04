التحقيقات بقضية قاتل والدته فى عابدين تكشف: المتهم ارتكب جريمته منذ 9 سنوات

كشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، أن الموظف المتهم بقتل والدته لرفضها زواجه من سيئة السمعة، ارتكب جريمته قبل 9 سنوات، وتم إلقاء القبض عليه أمس من قبل الأجهزة الأمنية بمنطقة عابدين، وإعادة فتح التحقيقات في الواقعة، وأقر المتهم بارتكاب الجريمة لسرقة المجني عليها فيما كشفت مناظرة النيابة، أن الجثة لسيدة في العقد السادس من العمر بها إصابات وجروح بالجسم، وكدمات بمنطقة الرأس، وآثار خنق وزرقان حول الرقبة وفي الوجه، وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك. ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على موظف قتل والدته فى عابدين، خشيا فضح أمره بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع سيدة.

وتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من "هـ. م"، موظف باكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية، فانتقل رجال المباحث إلى المكان. وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، تبين عدم تردد أحد على الشقة، سوى نجلها وبضبطه والضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة، بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه، ودخلت فى مشادة معه، وأثناء نومها كتم أنفاسها بوسادة خشية افتضاح أمره، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت قبل سابق بتشرح المجني عليها، واعداد تقرير حول سبب الوفاة، التصريح بالدفن عقب ذلك، كما جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

