البحرين توافق على طلب الإمارات بالسماح بعبور أجواء المملكة إلى كافة الدول

ذكرت وكالة أنباء البحرين نقلا عن مصدر مسؤول في شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، بأنه صدرت موافقة شئون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.
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