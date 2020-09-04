استخدام مكواة ملابس بهذه الطريقة يقلل من استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح لتوفير الكهرباء لربات المنازل لمساعدتهم فى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك، وينصح الجهاز خلال استخدام المكواة باتباع الخطوات التالية:

- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً، وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

- نبدأ بالجينز والملابس التى تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية، وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة فى كى الملابس الحريرية والأقمشة الآخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

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- استخدام المكواة البخارية يساعد على كى الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

- يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org ومن خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم أو على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء"، بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.

