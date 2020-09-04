ميريت عمر الحريرى: أبى كان مهذبا وساخرا وعصبيته كانت دمها خفيف

قالت ميريت عمر الحريرى، إن أبى الفنان الراحل عمر الحريرى كان رجلا سهلا جدا ولطيفا ومهذبا وساخرا وعصبيته كانت دمها خفيف، وأتذكر عندما تقدم لخطبتى عريس كان يريد أن يقابله وكان حينها يقدم مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" وكان مشغول يوميا فى المسرح ما جعله يذهب إليه فى المسرح ويقابله فى كواليسه، وكشفت ميريت عن سبب خوضها تجربة التمثيل قائلة طيلة حياتى كنت موظفة وقدمت كل شيء لعائلتي إلى أن تزوج أبنائى وقررت أن أعمل شيء لنفسى لذلك قدمت استقالتى من عملى عام ٢٠١٦ ودرست التمثيل ومن هنا خضت تجربة التمثيل .

وقال عمر كمال الشناوى خلال لقائه مع أبناء أبطال فيلم سكر هانم مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والذى يذاع على قناةCBC ، جدى الفنان الراحل كمال الشناوى كان بسيطا لأبعد الحدود لدرجة أنه من الممكن أن يتناول وجبة فطوره عبارة عن خبز وجبنة، أما إيمان محمد شوقى ابنة الفنان الراحل محمد شوقى قالت أبى مثله مثل كل الأبهات فكل فنان بداخله طفل وكان أبى بالنسبة لى شيء كبير جدًا فهو حنين جدًا وفاهم للحياة بشكل كبير ويتركنا لنفعل ما نريد فلنجد فى النهاية أننا نفعل ما يريد هو، وكان أبى دائمًا مشغول إما فى تصوير مسلسلات أو مسرحيات وقد شارك فى العديد من فرق المسرح مثل فرقة إسماعيل يس، وعلى الكسار ومنيرة المهدية وأخرهم فرقة نجيب الريحانى .

وفى نهاية اللقاء قامت الاعلامية منى الشاذلى بمشاركة الضيوف فى لعبة عبارة عن أشكال أنيميشن تعبر عن فيلم ما شارك فيه أحد فنانى فيلم سكر هانم ، وكان الفيلم الأول هو "اللص والكلاب"، والذى يليه فيلم "سيدة القصر" والفيلم الثالث كان "الزوجة الثانية"، أما الفيلم الرابع هو "سواق الأتوبيس" ويليه فيلم "عش الغرام" ثم فيلم "حب فى الزنزانة"، والفيلم السادس هو فيلم "رسالة غرام"، وفيلم "نص ساعة جواز"، ويليه فيلم " الشموع السوداء " ثم صور فيلم " بيت الأشباح " وفيلم " دائرة الإنتقام " أخرهم فيلم " عروس النيل " .

