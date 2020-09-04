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تعرف على صديقة فان دي بيك نجم مانشستر يونايتد الجديد

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أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، التعاقد رسميا مع الدولى الهولندى دوني فان دى بيك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من نادى أياكس أمستردام لمدة 5 مواسم مع خيار التجديد لموسم إضافى بدون الكشف عن القيمة المالية للصفقة، والذى لم يكن فقط أكثر زملائه حظا بانتقاله لصفوف الشياطين الحمر ولكنه أيضا أكثر حظا في حياته الشخصية لكونه يواعد الجميلة إستيل بيير كامب أسطورة أرسنال الانجليزى السابق دينيس بير كامب.

استيل
استيل

 

 التقى فان دي بيك بابنة بير كامب في أمستردام وسرعان ما تطورت العلاقة بينهما، ورغما من أنهما في البداية ، أبقوا علاقتهم الرومانسية طي الكتمان، لكن جاذبية التباهي بسعادتهم على مواقع التواصل الاجتماعى كانت أكثر من أن تقاوم، وأعلنا ارتباطهما بنشر عدد من الصور عبر موقع "انستجرام".

فان دي بيك واستيل
فان دي بيك واستيل

 

ولدت إستيل بيير كامب في لندن، حيث كان يلعب والدها بصفوف أرسنال لمدة 11 عامًا، وفازت بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الجانرز، وعندما كانت فتاة صغيرة ، انضمت إلى والدها على أرض الملعب في هايبري "ملعب أرسنال السابق" وتم التقاطها وهي تحمل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

استيل ووالدها
استيل ووالدها

 

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ونظرا لكون إستيل ابنة أحد أساطير كرة القدم، لم يكن مفاجئًا أن تعلن البالغة من العمر 24 عاما مواعدتها لأحد لاعبى الساحرة المستديرة المميزين مثل فان دى بيك.

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فان دى بيك وصديقته

 

استيل بير كامب ووالدها ووالدتها
استيل بير كامب ووالدها ووالدتها

 

استيل بيركامب صديقة فان دي بيك
استيل بيركامب صديقة فان دي بيك

 

صديقة لاعب مانشستر يونايتد
صديقة لاعب مانشستر يونايتد

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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