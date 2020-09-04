الفنانة أصالة تحذف جميع منشوراتها على إنستجرام.. يا ترى إيه السبب؟

فاجأت الفنانة أصالة نصري جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بحذف جميع الصور والفيديوهات التي نشرتها منذ تدشينها الحساب، لأسباب مجهولة لم تكشف عنها حتى الآن، ولم تحذف الفنانة السورية منشوراتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.



أصالة عبر انستجرام

في حين، نشرت فيه ابنتها شام الذهبي عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، صورا لها برفقة والدتها الفنانة أصالة، الخميس، إلا أن ابنتها لم تتطرق إلى أي تفاصيل على حسابها حول حذف منشورات والدتها على انستجرام.



الفنانة أصالة مع ابنتها



أصالة مع ابنتها

وفي وقت سابق، شوقت النجمة السورية أصالة نصرى جمهورها لألبومها الجديد "لا تستسلم"، حيث نشرت بعض الأبيات لأحد أغانيها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر:" الخيانة شكلها عندك وراثه وأنا طلّقت غرامك بالثلاثة..يوم لى قوس".

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يأتي ذلك بعد أن أعلنت رغبتها في تقليد الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله، وذلك عن طريق كتابة بعض الكلمات والأبيات الشعرية من أغنيات الألبوم المقرر طرحه فى القريب العاجل، قائلة: "قررت أقلده وأعمل مثل ما عم يعمل".

وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر: "نهاركم سعيد.. منّ منطلق محبّتى واحترامى وتعلّقى بالفنّان الكبير عبد المجيد عبد الله.. قرّرت قلّده وأعملّ متلّ ما عمّ يعمل، وأبدأ اليوم بكتابة بعض الأبيات منّ أغنيات ألبومى القادم لا تستسلم.. شكراً مجيدنا على الفكرة".

من ناحية أخرى، وجهت النجمة السورية أصالة نصري، رسالة لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتتغزل فيها ببعض الصور التى جمعتهما من إحدى رحلاتهم، وكتبت نصرى، قائلة: "شامى الدّنيى الّلى بتتلوّن بكلّ ألوان السعادة والأمان والحبّ البالغ والوفا المُطلق هيّى امّى وبنتى وأختى ورفيقتى هيّى الحياة".

وتأتى تلك الصور بعد الشائعة التى تم تداولها منذ أيام، حول خطوبة النجمة السورية أصالة نصرى، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، لتخرج أصالة عن صمتها وتوضح حقيقة الأمر فى مداخلة تلفزيونية، قائلة " "لا يوجد أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة، هى صعبة تظبط، بس لو ظبطت بتكون أحلى شيء بالحياة لا أحب أن أستبق الأحداث، الله أعلم، اليوم قلبى مغلق بالضبة والمفتاح، قلبى تعبان قلبى مقهور، قلبى مش صحى، لقد خرجت من علاقة 14 عاما حب كتير كبير، وجذورها مرعبة، اللى بتقوله حاجة عن الارتباط لست أنا".

وتابعت أصالة "أنا خاطبة حالى فى الوقت الحالى، ونزلت مع صاحبتى ميرال اشتريت خاتم خطوبة لى، خاتم معمول من قلوب محطمة".



