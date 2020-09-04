"ديلر هيروين" يرشد عن مصدر حصوله على المخدر الأبيض فى الجيزة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إعداد الأكمنة لضبط عاطل، وراء إمداد عنصر إجرامى، بالمواد المخدرة، لترويجها على عملائه بكرداسة، وذكر العنصر الإجرامى المضبوط، وبحوزته 50 جران هيروين، وبندقية الية، وذخيرة، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، لارتفاع الأرباح الناتجة عن بيعه، كما اعترف باستخدامه البندقية المضبوطة بحوزته، في الدفاع عن نفسه، لكونه معرض للمخاطر، خلال الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المتهم أنه يخزن الهيروين بمسكنه، لحين ترويجه على عملائه، كما أرشد عن هوية عاطل تحصل منه على السلاح النارى والذخيرة.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، إلى تورط "أ.م" عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 50 جرام من مخدر الهيروين، وبندقية الية، و18 طلقة، بالإضافة إلى مبلغ مالى، وهاتف محمول.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

