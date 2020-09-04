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واى جى يستعد لإطلاق ألبومه الجديد My Life 4Hunnid ويفاجئ محبيه بكليب Equinox

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أعلن نجم الراب الشهير واى جى YG أنه بصدد إطلاق ألبومه الغنائى الجديد خلال الفترة المقبلة، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "راب اب"، وكشف واى جى البالغ من العمر ( 30 عام ) أن ألبومه الجديد يحمل اسم"My Life 4Hunnid " و هو ألبومه الخامس، ومن المقرر أن يتم إطلاقه فى بداية شهر أكتوبر المقبل .

 

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وكنوع من التمهيد لإطلاق الألبوم قبل فترة من طرحة وزيادة حماس محبيه وعشاقه أطلق واى جى مؤخرا كليب جديد يحمل اسم " Equinox " وذلك علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وهى احدى أغنيات الألبوم الجديد ، وقد تعاون فيها نجم الراب الشهير مع مغنية الراب داى سولان "Day Sulan " .

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يذكر أن نجم الراب الأمريكية واى جى بدء مسيرته الفنية عام 2005 ، و قدم عددا من الأعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : " big bank " و " my nigga " و " go loko " ، و غيرها.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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