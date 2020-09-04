قصة هدف.. عندما أحرز الخطيب هدف عالمى فى نهائى أفريقيا رغم إصابته

أحرز محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى الحالي ونجم الكرة المصرية السابق هدفاً عالمياً، فى مرمى كوتوكو الغانى باستاد القاهرة عام 1987، والذي يعد من الأهداف العالمية التى خلدتها ذاكرة التاريخ، لروعة الهدف الذى جاء من كرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وتعود قصة الهدف إلى كرة عرضية من الجانب الأيسر ردها أحد مدافعى كوتوكو على حدود منطقة الجزاء وسددها الخطيب بيساره صاروخ أرض جو مباشرة فى مرمى الفريق الغانى، محرزا هدف التقدم للقلعة الحمراء، وسط فرحة هستيرية من جانب بيبو والذى كان معتادا عليه الهدوء عقب إحراز الأهداف، إلا أن هذا الهدف تحديدا يعد من الأهداف القليلة التى فرح بها رئيس الأهلى كثيرا بسبب صعوبته وقوة المباراة.

ويعتز محمود الخطيب بهدفه فى لقاء كوتوكو الغانى، خاصة أنه كان يلعب تلك المباراة وهو مصاب فى الركبة، إلا أنه تحامل على نفسه من أجل المشاركة، بالإضافة إلى أن الهدف جاء بقدمه التى لا يجيد بها اللعب بشكل كبير وهى القدم اليسرى، وهو ما كان له بالغ الأثر فى الفرحة الهستيرية التى اجتاحته عقب إحراز الهدف.



