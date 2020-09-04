ترامب ينفى مزاعم إهانته جنود أمريكيين قتلى برفض زيارة مقبرتهم

نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ما ورد فى تقرير لمجلة أتلانتك بأنه أهان الجنود الأمريكيين الذين قتلوا فى إحدى المعارك، وأنه اختار تجنب احتفالات تكريم المحاربين، وخلال حديثه للصحفيين بعد عودته فى حدث انتخابى فى ولاية بنسلفانيا، قال ترامب إن التقرير الصحفى كان موقفا مخزيا.

وأضاف "إن التفكير فى أنى قد أدلى بتصريحات سلبية عن الجيش فى الوقت الذى لم يفعل أى أحد ما قمت به، فيما يتعلق بالميزانيات وميزانية الجيش. لقد حققنا رفع رواتب للجيش، موقف مخز من قبل مجلة مروعة ولا أقرأها".

وكانت مجلة أتلانتك الأمريكية قد زعمت أن ترامب لم يرغب فى حضور احتفالا فى مقبرة للجنود الأمريكيين فى فرنسا عام 2018 لأنه كان يخشى من أن المطر سيفسد شعره.

لكن شبكة سى إن إن الأمريكية قالت إن مراسليها الذين كانوا موجودين فى فرنسا خلال زيارة الرئيس أوضحوا أن تقارير الطقس المحلية حذرت من سقوط أمطار غزيرة فى المنطقة التى تقع بها المقبرة، وأن السلطات فى هذا الوقت قالت إنه لم يكن هناك وقت لتنظيم الأمن الفرنسى لتغطية طريق طويل للموكب.

وأصر ترامب، أمس الخميس، أن الخدمة السرية منعته من حضور الاحتفال، وقال إنه كان مستعدا للذهاب إلى احتفال، وكان لديه احتفالين، أحدهما فى اليوم التالى وكانت هناك أمطار وذهبت، والسبب الذى لم يستطع بسببه التحليق بالطائرة هو أنها كانت تمطر بغزارة بشكل لم يشهده من قبل، وفوق ذلك كان الطقس ضبابيا للغاية ولم تستطع الطائرة الهليكوبتر التحليق.

