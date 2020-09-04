عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

ظهر النجم الكبير عمرو دياب فى فيديو خلال إحياء حفل زفاف بالساحل الشمالى مع الفنانة دينا الشربينى وهو يغنى ويرقص على أنغام أغنيته "بحبه"، كما ظهر فى الفيديو عمرو منسي، مدير مهرجان الجونة السينمائى، وقال الهضبة بآخر الفيديو، "ورحمة أبويا بحبه".

وطرح النجم عمرو دياب مؤخرا كليب أغنيته "يوم تلات" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والتى صدرت فى ألبومه الأخير "سهران"، حيث صورها مع فرقته الموسيقية في الساحل الشمالى وسط أجواء صيفية، وأغنية "يوم تلات" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندى وحققت الأغنية نجاحاً لافتاً بعد طرحها فى الألبوم.

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عمرو دياب ودينا الشربيني

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائياً، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، وذلك على أحد شواطئ الساحل الشمالى، حيث طرح على نفس الطريقة فى الأيام الماضية أغانى "زي مانتى، و"عم الطبيب" كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامى سمير، و"مهرجان" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدى.

ومن ناحية أخرى ما زالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيراً يوما بعد الآخر، حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من 7 ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها، وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى.



