ضبط مخدرات وسلاح في حملات أمنية بدمياط

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (فرد خرطوش - 2 طلقة لذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى) بحوزة (مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه، وسبق إتهامه فى 24 قضية - مقيم بدائرة القسم). ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط (فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى) بحوزة (سمسار - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط - سبق إتهامه فى قضية مخدرات)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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