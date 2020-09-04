القبض على ربة منزل بتهمة التحريض على قتل حماها لسرقته بالمنيا

لقى مزارع مصرعه متأثرًا بإصابته إثر التعدى عليه بماسورة حديد من قبل شخصين كانا قد اتفقا مع زوجة نجله على التخلص منه ظنا منهم أنه يمتلك المال، وذلك فى إحدى القرى التابعة لمركز العدوة فى شمال غربى محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة العدوة بالعثور على جثة لرجل مسن ملقاة بأرض زراعية أمام منزله فى إحدى القرى بغرب مركز العدوة، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لـ"علي. ا" 75 عاما فلاح.

بتشكيل فريق بحث جنائى بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة، والرائد هشام أبوالعلا، والنقباء: محمد أبوالوفا، أحمد الحسيني، مصطفى حميدة، محمود ندا، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ابن المجنى عليه مستغلة غياب زوجها المحبوس فى قضية مخدرات.

وأفادت التحريات الأولية، أن زوجة الابن اتفقت مع شخص تعرفه، وأحد أصدقائه على قتل المجنى عليه، وذلك لسرقته ظنا منهم أنه يمتلك الأموال، فقاموا بإعداد كمين له والتعدى عليه بماسورة على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم كبلوا يده وقدمه وألقوه بالزراعات وسرقوا غرفته.

تم ضبط المتهمين وهم: "ف.ف" 20 عاما ربة منزل، "م.ا"23 عاما عاطل، "م. م" 18 عاما، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتم ضبط السلاح المستخدم، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.

