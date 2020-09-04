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ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر فى مخزنين بالساحل والبساتين

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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مخزنيين بالساحل والبساتين.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنيسق مع الجهات المعنية من ضبط (600 ألف قرص أدوية- 5,500 عبوة مرهم مسكنات- 4,750 عبوة شراب) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها داخل مخزن "بدون ترخيص" لبيع الأدوية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، 

 

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تم ضبط المسئول عن المخزن لقيامه بإدارة شركة بدون ترخيص وحيازته عقاقير طبية غير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق ترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط ( 10,937 زجاجة كواشف معامل أنواع مختلفة "منتهية الصلاحية"- 4,413 زجاجة مستحضرات كواشف بدون فواتير - 400 لتر مطهر تعقيم أجهزة المعامل- 70 لتر مواد مجهولة المصدر- 40 أسطوانة غاز أكسجين) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.. داخل مخزن "بدون ترخيص" تابع لمجموعة شركات للتحاليل الطبية كائن دائرة قسم شرطة البساتين، حيث تم ضبط المسئول عنه لقيامه بإدارة المخازن بدون ترخيص وإستغلالها فى تخزين كميات من كواشف التحاليل والكيماويات التى تستخدم فى معامل التحاليل، والمحظور تخزينها بالمناطق السكنية نظرا لخطورتها بالمخالفة لأحكام القانـون، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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