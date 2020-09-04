مدبولى يؤكد الاهتمام بالصعيد لدعم عجلة الاستثمار و توفير المزيد من المشروعات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف استعراض نتائج جولة رئيس الهيئة الأخيرة في عدد من محافظات الصعيد، شملت: قنا، سوهاج، والأقصر، وأسيوط.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بالصعيد، حيث تدعم عجلة الاستثمار هناك بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بمحافظاته، وفرص العمل لأبنائه، لافتاً إلى أن تواجد المسئولين على الأرض هناك يدفع نحو التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في هذه المحافظات وحسن استغلالها، مؤكدا أن تشجيع الاستثمار يفتح فرصاً واعدة للاستفادة من مقومات كل محافظة وتشغيل أبنائها وتحسين جودة الحياة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستثمري الصعيد بالهيئة كل شهر، للمتابعة الدائمة لموقف الفرص المتاحة، والمشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها.

من جانبه عرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج زيارته إلى محافظات الصعيد الأربع، حيث بدأ بالمنطقة الحرة بقفط بمحافظة قنا، لافتا إلى أنه قام بتفقد عدد من المشروعات والكيانات القائمة هناك، منها مصنع (‪ERE‬) جروب للطاقة المتجددة، ومصنع الألمانية- اللبنانية للدهانات والبويات، حيث وجه بضرورة تقديم كل سبل الدعم اللازم والاسراع فى الاجراءات تمهيدا لبدء تنفيذ التوسعات الجديدة للمصنع والتي تتراوح بين 120- 150 مليون جنيه.

وأضاف أنه قام في قفط ببحث أوضاع العاملين والقائمين عليها، واستمع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم للاضطلاع بمهامهم على النحو الذي يسهم في تعزيز دور المنطقة الحرة في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، كما وجه بدعم المرافق واستكمال البنية التحتية للمنطقة الحرة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات.

كما تم عقد اجتماع مع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لبحث سبل تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وتم الاتفاق على وضع خطة للترويج لها علي الخريطة الاستثمارية، وكذلك تم عقد اجتماع مع عدد من المستثمرين بديوان عام المحافظة، للوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه مشروعاتهم، كما تم تفقد مركز خدمات المستثمرين بقنا للوقوف على مدي جاهزيته واستعداده للقيام بالمهام والخدمات المنوطة به.

وانتقل المستشار محمد عبد الوهاب إلى نتائج زيارته إلى محافظة الأقصر، لافتاً إلى أنه التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، والمخططات الاستثمارية لها، وإمكانية استغلال الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك إمكانية الترويج لها عبر الخريطة الاسستثمارية، فضلأً عن سبل حل مشكلات المستثمرين التي تعوق التوسع في مشروعاتهم.

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وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه التقى خلال زيارته عددا من المستثمرين مؤكدا أن هذه الزيارة تستهدف الوقوف على حالة الاستثمار بالمحافظة، وبحث تقديم الدعم اللازم لمستثمري الصعيد، وتقديم كل سبل الدعم اللازم سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو تخصيص الأراضي بغرض التوسع على نحو يدفع عجلة الاستثمارات والعود بنتائج مثمرة.

وأشار إلى أن زيارته للأقصر تضمنت جولة تفقدية بالمجمع الصناعي بمنطقة البغدادي تمهيداً لعرض الفرص والمساحات المتاحة فيه على الخريطة الاستثمارية تيسيراً على المستثمرين.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب أيضاً نتائج زيارته لمحافظة سوهاج، حيث التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج؛ لبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك للإسراع في اجراءات التيسير علي مستثمري المحافظة لتدشين مشروعاتهم الاستثمارية، كما عقد اجتماعا مع عدد من المستثمرين بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين بالمحافظة ولخططهم التوسعية، كما تم خلال الزيارة تفقد مركز خدمات المستثمرين للاطلاع على مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وفي ختام زيارته، تفقد عددا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بحي الكوثر، منها مصنع الكرتون ومصنع درينكو كولا ومصنع البلاستيك وقرية الأنوال، حيث وجه بتقديم كل سبل الدعم اللازم لها للحفاظ علي استمرار أنشطة هذه الكيانات والاستجابة لخطط توسعاتها المستقبلية.

واختتم المستشار محمد عبد الوهاب عرضه بجولته في محافظة أسيوط، حيث التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبحث معه الجهود المشتركة للإسراع بإجراءات التيسير علي مستثمري المحافظة لبدء مشروعاتهم وخططهم الاستثمارية وسبل مواجهة أي تحديات قد تعترض مشروعاتهم القائمة بالمحافظة.

كما عقد رئيس هيئة الاستثمار اجتماعاً مع عدد من المستثمرين، مؤكدا أن جولاته الأخيرة بمحافظات الصعيد ومن بينها أسيوط، جاءت بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين، لافتا إلى أن خطة الهيئة خلال هذه المرحلة تشمل حل كل التحديات التي تواجه المستثمرين في كل انحاء مصر، وفي القلب منها محافظات الصعيد، مؤكدا أنه سيتم البناء على هذه الزيارة للخروج بتوصيات جادة ومثمرة للنهوض بالاستثمار بالمحافظة والصعيد ككل.

وقال عبدالوهاب: تم بالفعل اتخاذ قرارات بشأن بعض الموضوعات وحلها، وسيتم وضع جدول زمني لحل أي تحديات أخري بالتنسيق بين الهيئة والمحافظة، وكل الجهات المعنية بالاستثمار، وتقديم توصيات لزيادة الاستثمارات بالصعيد.