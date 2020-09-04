إمام الدعاة دعا له.. حكايات يوسف شعبان مع الشعراوى والإخوان

قدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددا كبيرا من روائع الدراما الدينية والاجتماعية، وكان شريكا فى صناعة العصر الذهبى للدراما مع كبار الكتاب والفنانين والمخرجين، ومن بين أروع أعماله مسلسلات الضوء الشارد والشهود والدموع والمال والبنون ورأفت الهجان وغيرها.

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع أكد الفنان الكبير يوسف شعبان أنه استطاع بشفافية الفنان أن يكشف حقيقة الإخوان فى مسلسل الضوء الشارد من خلال بعض الجمل التى أضافها للسيناريو.

وقال الفنان الكبير يوسف شعبان "تعاونت مع كبار كتاب روائع الدراما ومنهم أسامة أنور عكاشة ومحمد صفاء عامر وصالح مرسى ومحمد جلال عبد القوى، وأحيانا كنت أضيف بعض العبارات للسيناريو" يضحك قائلا: شوفى شفافية الفنان وقدرته على قراءة المشهد السياسى والاجتماعى، مثلا فى مسلسل الضوء الشارد والذى كنت أؤدى فيه شخصية وهبى السوالمة، وكان وقتها لم يتم اكتشاف كذب وخداع وإجرام الإخوان، حيث كانوا وقتها يعيشون دور الجماعة المظلومة، أضفت للحوار وأنا أتحدث عن الجماعات الإرهابية عبارة: يا ولاد الحرامية بتقولوا قال الله وقال الرسول وتسرقوا وتنهبوا، قولوا لى أنتم بتسرقوا على مذهب مين، وهذا مثال على أن خبرة الفنان واحتكاكه بالمجتمع والناس تجعله يستطيع قراءة الأحداث وتوقعها".

كما كان للفنان يوسف شعبان موقفا لا ينساه مع الشيخ الشعراوى ، وحكى عن هذا المواقف الذى حدث خلال عرض مسرحية دماء على ستار الكعبة قائلا: "أثناء عرض مسرحية دماء على ستار الكعبة للشاعر فاروق جويدة، وأثناء وقوفى على المسرح القومى فوجئت بوجود الشيخ الشعراوى يجلس فى أول صف بين الجمهور ولم أصدق عينى، حيث كانت تنتشر بعض الشائعات بأنه يحرم الفن ويدعو الفنانات للاعتزال والحجاب".

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وتابع: "بعد انتهاء العرض وإغلاق الستارة أسرعت أنا والفنانة سميحة أيوب لنسلم عليه، فوجدناه يرفع يده ويدعو لى ولسميحة أيوب بالتوفيق".

وأشار الفنان الكبير إلى أنه سأل إمام الدعاة ، قائلا: "يا عم الشيخ بيقولوا أنك تحرم الفن وتدعو الفنانات للاعتزال، فأجاب الشيخ الشعراوى بأن الفنان الموهوب يكون واثقا من فنه وموهبته، ولا يحتاج أن يلجأ لشيخ ليقول له هذا صح أو هذا خطأ، وعندما تأتينى فنانة مترددة ولا تثق فى موهبتها وتسألنى أعتزل وأتحجب؟ أقول لها اتحجبى واعتزلى، وضحك قائلا: على الأقل علشان أبعدها عنكم".

وأكد الفنان يوسف شعبان أنه كان يحب الشيخ الشعراوى وتفسيره للقرآن ويحرص على الاستماع لأحاديثه.