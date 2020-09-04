زعيم المعارضة التركية يسأل "أردوغان": من هؤلاء "الإخوان" لتخسر مصر من أجلهم؟

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن زعيم المعارضة التركية أكد أن سياسة أردوغان مزقت سوريا، وتساءل زعيم المعارضة: من هؤلاء "الإخوان" لتخسر مصر من أجلهم؟، مشككاً في وجود وزير خارجية للجمهورية التركية، مؤكدا أن سياسة أردوغان دمرت الاقتصاد وحجم الدين تضخم كثيرا.
وكانت فرنسا أعربت عن "أسفها" بعد وفاة محامية تركية مسجونة ومضربة عن الطعام، داعيةً تركيا مرة جديدة إلى "احترام" حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تبلغنا بأسف وبحزن عميق وفاة المحامية إيبرو تيمتيك، ضحية الإضراب عن الطعام الذي بدأته للمطالبة بمحاكمة عادلة".
وكانت المحامية التي حكمت في العام 2019 بالسجن لأكثر من 13 عاماً "لانتمائها إلى منظمة إرهابية"، بدأت إضراباً عن الطعام في فبراير للمطالبة بمحاكمة جديدة، وتُوفيت المحامية البالغة 42 عاماً مساء الخميس.
وطالبت باريس أيضاً بالإفراج "السريع" عن المحامي ايتاك اونسال المسجون والمضرب عن الطعام منذ أكثر من مائتى يوم، وذلك وفق "فرنسا 24".
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