الفلبين تسجل 3714 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، 3714 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و49 حالة وفاة أخرى. وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 232072 في حين وصل عدد الوفيات المؤكدة الناجمة عن الفيروس إلى 3737.



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