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أسامة أبو العطا يعتذر لمرتضى منصور عن أهلاويته ويحذر كاملة أبو ذكرى فى حوار لليوم السابع

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تقديم الكوميديا ليست بالمهمة السهلة وإضحاك الجمهور المصري أمر صعب إلا أن الفنان أسامة أبو العطا في مسلسل " بـ 100 وش " استطاع أن يضحك المشاهدين بسلاسة وبساطة وبحضور قوي وإتقان شديد للشخصية التي يقدمها وهي شخصية " صلاح طعيمه " قريب عم غزال  أول ضحية لعصابة آسر ياسين ونيللى كريم

المسلسل الذي حقق نجاح كبير في ماراثون رمضان الدرامي الماضي

كان لليوم السابع حوار خاص مع الممثل والمخرج أسامة أبوالعطا والذى تحدث فيه عن نجاح المسلسل و أسرار "افيهاته"

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وبرغم ظهور الفنان أسامة أبو العطا القليل في المسلسل وفي السينما وفي الدراما عموما إلا أن كل ظهور له يترك به تأثيرا كبيرا بالشخصية التي يقدمها ويترك " قفشات " تظل باقيه وتتوارثه الأجيال ولو عدنا بالزمن قليلا قبل ظهوره المميز في مسلسل " بـ 100 وش " سنجده ظهر مع الزعيم عادل إمام في فيلم " السفارة في العمارة " في دور الشاب اليساري "نادر شهدي" حينما سأله : " أنت بتقرأ إيه يا ابني " فيرد عليه رده التاريخي المحفور في ذاكرتنا : " الحب في زمن الكوليرا " .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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