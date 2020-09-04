تقديم الكوميديا ليست بالمهمة السهلة وإضحاك الجمهور المصري أمر صعب إلا أن الفنان أسامة أبو العطا في مسلسل " بـ 100 وش " استطاع أن يضحك المشاهدين بسلاسة وبساطة وبحضور قوي وإتقان شديد للشخصية التي يقدمها وهي شخصية " صلاح طعيمه " قريب عم غزال أول ضحية لعصابة آسر ياسين ونيللى كريم
المسلسل الذي حقق نجاح كبير في ماراثون رمضان الدرامي الماضي
كان لليوم السابع حوار خاص مع الممثل والمخرج أسامة أبوالعطا والذى تحدث فيه عن نجاح المسلسل و أسرار "افيهاته"
وبرغم ظهور الفنان أسامة أبو العطا القليل في المسلسل وفي السينما وفي الدراما عموما إلا أن كل ظهور له يترك به تأثيرا كبيرا بالشخصية التي يقدمها ويترك " قفشات " تظل باقيه وتتوارثه الأجيال ولو عدنا بالزمن قليلا قبل ظهوره المميز في مسلسل " بـ 100 وش " سنجده ظهر مع الزعيم عادل إمام في فيلم " السفارة في العمارة " في دور الشاب اليساري "نادر شهدي" حينما سأله : " أنت بتقرأ إيه يا ابني " فيرد عليه رده التاريخي المحفور في ذاكرتنا : " الحب في زمن الكوليرا " .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أسامة أبو العطا يعتذر لمرتضى منصور عن أهلاويته ويحذر كاملة أبو ذكرى فى حوار لليوم السابع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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