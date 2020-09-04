كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أخبر كلاً من مصر والمغرب وغينيا بتأجيل منافسات دور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد حدد استاد الأهلى بالسلام لاستضافة مواجهة الأهلى والوداد المغربى، المقرر لها 3 أكتوبر المقبل، فى السابعة مساءً، بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وسيقام لقاء الذهاب بين الفريقين فى المغرب يوم 26 من شهر سبتمبر المقبل، حيث يسعى الفريق الأحمر لعبور الوداد من أجل الوصول إلى النهائى الأفريقى حيث سيلتقى الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهتى الزمالك مع الرجاء المغربى. وقالت صحيفة "البطولة" المغربية، إن الكاف سوف يعقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكيد على تأجيل منافسات الدور نصف النهائي بمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، ومناقشة تحديد المواعيد الجديدة لإقامة المنافسات. Advertisements وأضافت الصحيفة أن كاف يعتزم إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في الأسبوع الأخير من أكتوبر أو بداية نوفمبر القادم. ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.



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