شقيق محمد رمضان يتسلم درع يوتيوب الماسى للأسطورة

تسلم محمود رمضان شقيق النجم محمد رمضان درع يوتيوب الماسى، الذى حصل عليه الأسطورة بعد وصول عدد مشتركى قناته على الموقع لـ10 ملايين، وشارك بصورة له مع الدرع عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا "أول صورة مع الدرع الماسى.. مبروك يا حبيبى.. ومزيد من النجاحات إن شاء الله".



شقيق محمد رمضان

وكان احتفل النجم محمد رمضان، بحصوله على الدرع الماسى من "يوتيوب"، وذلك بعد وصوله لـ10 ملايين مشترك على قناته، في شهر يونيو الماضى، حيث نشر رمضان عبر حسابه على "إنستجرام"، أغنيته الشهيرة "نمبر وان"، وعلق عليها "الحمد لله أول ممثل ومُغنى مصرى يصل لـ10 ملايين مشترك ويحصل على الدرع الماسى من يوتيوب".



محمود رمضان

من ناحية أخرى شارك النجم محمد رمضان، عبر حسابه بموقع إنستجرام، جمهوره بصورة من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبى"، والمقرر أن يغنيها مع المطرب العالمى ميتر جيمس، وعرضها خلال الأيام المقبلة، والذى يقوم بتصويره فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلق قائلاً:" قريبا جدا أغنية يا حبيبى 2020".

وفى وقت سابق، وجه الفنان محمد رمضان، الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعد منحة التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع فيس بوك:" شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".

