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محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب بالموسم فى إنجلترا

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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فى إنجلترا القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى موسم 2019-2020، وسيطر لاعبو ليفربول صاحب اللقب على المنافسة، وجاء بالقائمة 4 لاعبين من صفوف الريدز، ليس من بينهم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، على عكس توقعات الجماهير.

وذكر موقع "بى بى سى" الإنجليزى أن القائمة المختصرة التي نشرتها رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا لجائزة أفضل لاعب فى اتحاد لاعبى كرة القدم الإنجليزى للمحترفين عن موسم 2019-2020، ضمت ستة لاعبين بينهم أربعة لاعبين من ليفربول.

أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز لديهم الفائز بالجائزة العام الماضى فيرجيل فان ديك، بالإضافة إلى جوردان هندرسون وساديو ماني وترينت الكسندر أرنولد.

وخرج محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطنى من القائمة المختصرة للجائزة، على عكس توقعات الجمهور، لكونه كان من المنافسين على جائزة "ذا بست" المقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم فى 2018، وحصل على جائزة بوشكاش لأفضل هدف، وحصل على لقب هداف الدوري الانجليزي فى الموسم الماضى.

ويمثل الوصيف مانشستر سيتي كيفين دي بروين ورحيم سترلينج.

وجائت القائمة المختصرة على النحو التالى:

1- ترينت الكسندر أرنولد- ليفربول

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2- كيفين دي بروين- مانشستر سيتى

3- جوردان هندرسون- ليفربول

4- ساديو ماني- ليفربول 

5- رحيم سترلينج - مانشستر سيتي

6- فيرجيل فان ديك - ليفربول


لاعبو ليفربول

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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