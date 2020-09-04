فيديو.. أبو جبل يرتدى قفاز الإجادة مع الزمالك بـ12 "كلين شيت"

ارتدى محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، قفاز الإجادة مع الأبيض فى الفترة الأخيرة بعدما تألق فى مباراة فريقه الأخيرة أمام بيراميدز، والتى حقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد الدفاع الجوى، وشهدت المباراة تقدم مصطفى محمد للأبيض بالهدف الأول فى الدقيقة 41 من زمن المباراة، فيما سجل الكونغولى كاسونجو كابونجو الهدف الثانى فى الدقيقة 83، كما أهدر محمد فاروق ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة 78 من زمن المباراة، ليواصل الأبيض منافساته على المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم، ويستعرض "اليوم السابع" فى التقرير التالى كل ما حققه أبو جبل مع الزمالك.

- أبو جبل يُحافظ للزمالك على المركز الثانى

ضمن الزمالك الانفراد بالمركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما احتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 13 ماراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 40 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

- أبو جبل يخرج بشباكه نظيفة للمباراة الـ 12

ورغم احتساب ركلة جزاء لبيراميدز، لكن محمد أبو جبل نجح مجددًا فى الخروج بشباك نظيفة من اللقاء، حيث تُعد المباراة هى الـ12 لأبو جبل هذا الموسم التى يخرج بها بشباكه نظيفة من أصل 23 مباراة شارك فيها، حيث شارك مع الزمالك فى 13 مباراة بالدورى استقبل خلالهم 6 أهداف وخرج بشباكه نظيفة فى 8 مباريات، فيما شارك فى 7 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا استقبل خلالها 5 أهداف وخرج بشباكه نظيفة فى 3 مباريات، ومباراة فى السوبر المصرى وخرج بشباكه نظيفه، فيما شارك فى مباراة بالسوبر الإفريقى ومثلها فى كأس مصر واستقبل خلالهما هدفًا فى كل مباراة ويعد أبو جبل من أبرز العناصر التى ساهمت فوز الزمالك هذا الموسم ببطولتى السوبر الأفريقيى والمحلى.



