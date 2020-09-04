وزير دفاع إيطاليا يصف عدم تواجد الاتحاد الأوروبي في ليبيا بـ"أمر خاطئ"

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير دفاع إيطاليا أكد بأن عدم تواجده إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي في ليبيا أمر خاطئ.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري، إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيتجاوز ثمانية بالمئة بقليل، مؤكدا أن الإنتاج في الربع الثالث سيسجل "تعافيا قويا".
وذكر مكتب الإحصاءات الوطني في الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد سجل انكماشا قياسيا 12.8 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عقب هبوط 5.5 بالمئة في الربع الأول. ويعصف فيروس كورونا بالاقتصاد الإيطالي.
وفي أبريل، توقعت الحكومة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام كاملا ثمانية بالمئة. وفي وقت لاحق توقع بنك إيطاليا المركزي انكماشا 9.5 بالمئة وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا 12.8 بالمئة.
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