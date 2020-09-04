رئيس شباب المحمدية المغربى يؤكد حسم صفقة أحداد قبل مواجهة الزمالك والرجاء

أكد هشام أيت منا، رئيس نادى شباب المحمدية المغربى، أن فريقه أصبح قريباً من حسم صفقة حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار لصفوف الرجاء حتى نهاية الموسم الكروى الجارى 2019-2020، وذكر فى تصريحاته لموقع "le360" المغربى، أن ناديه سينهى التعاقد مع أحداد قبل القمة المرتقبة بين فريقى الزمالك والرجاء فى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف رئيس نادى شباب المحمدية أن إدارة فريقه اقتربت من إنهاء مفاوضاتها مع مسؤولي نادى الزمالك لضم أحداد، موضحاً أنه استغل عدم تفعيل الرجاء لبند الشراء فى عقد المهاجم المغربى ما سمح لفريقه ببدء المفاوضات مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

من ناحية أخرى، استقرت إدارة نادى الزمالك نهاية شهر أغسطس الماضى على تأجيل تقديم شكوى رسمية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الرجاء المغربي، فى قضية المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار لصفوف النادى المغربى.

وطالبت إدارة الزمالك من اللاعب العودة خلال الفترة الجارية إلى القاهرة عقب رفض مسئوليها لتمديد إعارته مع الرجاء بعد طلب الأخير استكمال اللاعب لمنافسات الموسم الحالى مع الفريق المغربى نظرا للتوقف الكروى الذى حدث بسبب جائحة كورونا وهو ما رفضته إدارة الزمالك وطالبت بإخلاء طرف اللاعب وهوا ما لم يحدث.

وفى ظل العلاقات الطيبة بين الناديين رفضت إدارة الزمالك تصعيد الأزمة للفيفا حتى لا يقع ضررًا على الفريق المغربى خاصة إن اللاعب قد شارك مع الرجاء فى مجموعة من المباريات مع النادى المغربى فى بطولة الدورى هناك.

